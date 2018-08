Galerii: EKA tudengid ehitasid matkajatele kingituse

Laupäeval, 25. augustil kell 18.50 avatakse Aegviidus RMK suure matkapeo käigus EKA sisearhitektuuri osakonna esimese kursuse tudengite õppetöö käigus projekteeritud matkaobjekt SILD, mis pakub vihma eest varju ja võimalust jalgu puhata.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul spetsiaalselt Nikerjärve puhkeplatsile projekteeritud SILD on maamärk, mis jääb kohapeale tähistama ja meenutama seda, et objekti avamise eel matkasid sajad loodusesõbrad aastapäeva puhul riigi erinevatest nurkadest Eesti matkapealinna Aegviidu suunas, et 25. augustil Nikerjärve telkimisplatsil kokku saada. SILD on selle autorite – EKA sisearhitektuuri osakonna tudengite ja nende juhendajate, arhitektuuribüroo b210 ning RMK kingitus Eestile ja matkajatele meie sajanda sünnipäeva puhul.

Üks ettevõtmise juhendajatest, arhitekt Mari Hunt ütleb, et SILD on praktiline maamärk ja võiks seetõttu matkajatele meele järele olla: «Ehitise alla ja peale saab koguneda, matkavarustust kuivatada, kaasavõetud võrkkiiges pikutada, silla peal saab päikest võtta, pinkidel puhata ja einestada.» Lisaks moodustab sild ka omamoodi lava, millel toimuvat saab jälgida platsi igast servast, pakkudes nii võimalust väikesteks metsakontsertideks või muuks meelelahutuseks.

Õppeprotsessi kohta ütles Hunt: «Igal kevadel tegeleme koos tudengitega pool aastat kestva õppetöö raames ühes Eestimaa paigas RMK matkaraja äärde uue puhkekoha loomisega. Sel aastal pakkusid 12 tudengit välja oma ideid Nikerjärve platsi kui suure kokkusaamiskoha mõtestamise ja disainimisega. Kogu protsess erines eelnevate aastate ülesannetest, sest nüüd pidime tegelema terve platsiga, nii et lisaks juubelimatka kohtumispunkti tähistavale maamärgile disainisime ja ehitasime ka rea muid vajalikke elemente, sh pingid, infotahvli, prügikasti. Oleneb, kust poolt Sillale läheneda, see on kui sissejuhatus või lõpetus kõrvalasuvale Nelijärve mägedele.»

SILD on juba neljas õpiülesanne, mille käigus EKA sisearhitektuuri osakonna esimese kursuse tudengid uurisid, milliseid võiksid olla Eesti loodusesse sobivad matkarajad, vaatetornid, varjualused ja lõkkeplatsid. Loodusmatkade taristu loomisele keskenduvat kursust korraldab EKA partnerluses RMK ja arhitektuuribürooga b210. Varem on koostöös valminud vaatetorn TREPP Tuhu soos Läänemaal, jõemajakas VARI Emajõe Suursoos ning metsakõlakojad RUUP Pähnis Võrumaal. Õppetöö eesmärk on väärtustada Eesti loodusmaastikke kohaspetsiifiliste matkajale mõeldud objektidega, mis toovad esile iga asukoha eripära.

Maamärk SILD