Eesti Meedia on valmis ise tootma «Kirjandusministeeriumi» saatesarja

«Vaadates Põhjamaade avalik-õiguslike telekanalite programme, on kirjandussaated väga levinud, kuid praegu ähvardab Eestis kaduda viimane üksnes kirjandusele keskenduv telesaade,» seisab loomeliitude ühisavalduses.



«Me ei soovi siinkohal vastanduda teistele tähelepanu nõudvatele teemadele, aga küsime siiski: millise signaali anname sellega ühiskonnale, kui avalik-õiguslikus ringhäälingus ei ole isegi kord kuus eraldi kirjandussaadet, aga näiteks spordisaade on eetris eranditult iga päev? Loodame, et iseseisev kirjandussaade ja üldine kajastus jääb alles ka edaspidi ning oleme selles osas igati valmis koostööd tegema,» seisab avalduses.



Neljapäeval sai teatavaks, et alates sügisest kaob «Kirjandusministeerium» ETV ekraanilt. ERR põhjendab otsust sellega, et kultuurisaade «OP» muutub pikemaks ning liigub paremale kellaajale, uue saate pealkirjaks saab «OP+».