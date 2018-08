Marksismi lõpp?

Orientalist Peeter Espak kirjutas essees «Uusrevolutsiooniline mõtlemine» (Postimees, AK 9.06.2018), et kaasaegse uusmarksismi peamised eeskujud on prantsuse postmodernistid: Michel Foucault, Jacques Derrida ja Jacques Lacan. See lause ajendas mõtisklema, milline on uusmarksismi olukord praegu, sest minu arvates on uusmarksism nüüdisaja filosoofias (peale semiootikat ja keelepööret) kõrvale jäänud nimetus.