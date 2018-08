Poliitiku, tippjuhi, meediatöötaja ja ahvi tunnikontroll

Hans Rosling, kelle teos «Faktitäius. Kümme põhjust, miks me maailmast valesti mõtleme – ja miks asjad on paremini, kui sa arvad» ilmus tänavu ka eesti keeles.

Arstiharidusega rootslane Hans Rosling (1948–2017) sai kuulsaks esinejaks täiesti ebatõenäolisel alal – statistika esitlejana. Ta tõestas nii maailma tippjuhtidele, kõrgelt haritud spetsialistidele kui suurele avalikkusele, et enamik inimesi ei tunne maailma olukorda. Roslingist sai viimase kümmekonna aasta jooksul faktikeskse ühiskonna eestkõneleja, kes suutis näidata, et maailma asjade seis on parem, kui sageli tundub.