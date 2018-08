Anna Rosling Rönnlund: Info kasutamise oskus on sama oluline kui kirjaoskus

Huvitaval kombel on enamik inimesi rõõmustanud, et on õppinud maailma mingites teemades uue nurga alt vaatama. Vihastamisi on olnud üsna vähe, aga jah, mõnikord on kõrgelt haritud inimesed šokeeritud, et nende tulemus on halvem kui ahvidel, kes valiksid vastuseid huupi.