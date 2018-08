«The Sacrament of Sin» on 2003. aastal tegevust alustanud ansambli seitsmes plaat, ehkki neli viimast on kõlapildilt nõnda ühetaolised (ja äravahetamiseni sarnaste kaanepiltidega), et järge on raske pidada – võta üks ja viska teist! Ehkki ka uus album langeb eelmistega samasse auku, ei või seda nimetada igavaks või üksluiseks – pigem on üllatav ja märkimisväärne, kuidas Powerwolfil jätkub endistviisi kaasahaaravaid meloodiaid. No kui mitu korda võib ühtsama laulu uuesti kirjutada, enne kui see läheb igavaks? Vastuse saab võib-olla siis, kui bänd annab välja viienda täpselt samasuguse plaadi, sest nelja korraga pole minu huvi ja vaimustus veel kuhugi kadunud.