Filmimaailmas on keeruline luua midagi uut. Algusest lõpuni käsitsi maalitud «Armastusega, Vincent» seda siiski on. Maalianimatsioon ei ole tehnikana uus, ent Vincent van Goghi elulugu käsitlev linateos on viimase suurejoonelisim näide. Ning näha, kuidas van Goghi maalid ellu ärkavad, on omamoodi maagiline kogemus.