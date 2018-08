Teatriorkaan «Hamilton» ei näita vaibumise märke

2008. aastal võttis New Yorgis elav Puerto Rico juurtega Lin-Manuel Miranda (sündinud 1980) kauaoodatud puhkuse. Just samal kevadel oli Broadwayl esietendunud ta muusikal «In the Heights» (mille tegevus toimub mehe kodulinnajaos Washington Heightsis), juunis sai ta selle eest aasta parima muusikali Tony, Broadway Oscari. New York oli latiinorütmide põhisest lavaloost vaimustuses.

Kuid Mirandal endal oli hädasti pausi vaja. Lennujaama raamatupoest haaras ta kaasa Ron Chernow' teose USA ühest rajajast, Alexander Hamiltonist – lootuses, et ehk on see huvitav rannalugemine. Neli aastat varem ilmunud raamat oli küll Ameerikas kõneainet andnud, ent siiski mitte superbestsellerite seas. Aga mida enam Miranda teosesse süvenes, seda enam tundus talle, et lehekülgedel on lugu, mis lausa peab lavale jõudma.