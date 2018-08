Taanis elav fotograaf keskendub oma loomingus 21. sajandi maa-maastike ja -inimeste jäädvustamisele Põhja- ja Baltimail, nüüd ka Eestis. See on osa Berti mahukast dokumenteerimisprojektist «Inimene ja loodus», milles on olulisel kohal ka autori omanäoline kunstnikupositsioon. Eesti Vabaõhumuuseumi poolt aastatel 2015–2017 korraldanud pildistamisretkede tulemusena on sündinud tõepärane pilt „tundmatust“ Eestist, igapäevasest külaelust ja maa-maastikest –poeetiline jäädvustus meie elust, mille väärtus ajas vaid kasvab.