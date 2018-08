Filharmoonia Kammerkoor osaleb kõrgetasemelisel kontserdil Stockholmis

Austusavaldusena legendaarsele maestrole ja koorimuusika arendajale on kontserdi kava koostatud Ericsoni «vaimus», sisaldades nõudikku repertuaari, meistriteoseid, mis köidavad oma erakordsusega ning on väljakutseks esitajatele. Eesti Filharmoonia Kammerkoor esitab Veljo Tormise «Raua needmise» Tõnu Kaljuste juhatusel, kes on olnud Eric Ericsoni mantlipärijana Rootsi Raadio Koori peadirigent. Läti Raadio Koori esituses kõlab nende peadirigendi Sigvards Kļava juhatusel Erik Ešenvaldsi «A Drop in the Ocean». Rootsi Raadio Koor esitab Lars Edlundi «Gloria» ning kõigi kooride ühisesituses kõlavad leedu helilooja Raminta Šerkšnytė uudisteos, Ingvar Lidholmi «…a riveder le stelle», Richard Straussi «Der Abend» ja Arnold Schönbergi «Friede auf Erden».

Eric Ericson (1918-2013) oli Rootsi koorimuusika arendaja, dirigent ja pedagoog, kes on avaldanud suurt mõju koorimuusika arengule kogu maailmas. Ta on tõstnud tipptasemele mitmed koorid, sh Rootsi Raadio Koori ja loomulikult omanimelise Eric Ericsoni kammerkoori. Ta avardas oluliselt koorirepertuaari, tuues uut muusikat kontserdikavadesse ning tellides sageli ise uudisloomingut rootsi heliloojatelt. Epohhi loovad on olnud tema plaadistused, mis on saanud paljudele suunanäitajaks ja inspireerijaks. Ise on ta pidanud kõige olulisemaks pedagoogitööd - tema käe all on uuenduslike õpetamismeetodite abil sirgunud uus põlvkond dirigente. Eric Ericson ise väärtustas koorimuusikas eelkõige professionaalsust. Ka Eesti Filharmoonia Kammerkooril on olnud au laulda legendaarse Eric Ericsoni käe all.