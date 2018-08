Selgus Jõulujazzi peaesineja

Noore lauljatari esimese suure lava esinemise kohta Hollywood Bowlis aastal 2002 kirjutas Los Angeles Times: «Laulja astus lavale praktiliselt tundmatuna, kuid lahkus sealt staarina». Edu ei ole Lizz Wright’i muutnud, ta on südamlik - lahke, osavõtlik ja avatud, alati nagu oma inimene. Lauljatarilt on ilmunud kuus albumit, mis on pälvinud kriitikutelt ja kuulajatelt vaid kiitust ning jõudnud Billboardi edetabelite tippu.