Tartus avatakse Siiri Jürise ja Anastasia Lemberg-Lvova ühisnäitus

Näituse pealkirjaks olev termin tähistab olukorda, kus tulenevalt kõrvalekaldest, teadvustab inimene oma tahtest sõltumata enese keha ning see muutub tema jaoks objektiks. Kehast saab takistus ning see seab oma olemasoluga piiranguid. Antud mõiste on käesoleva näituse algimpulsiks. Kaks Tartu Ülikooli taustaga kunstnikku lähenevad läbi selle termini kehale, kuid teevad seda erineval moel.