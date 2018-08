Elektriteater näitab hõrku filmiaasortiid

Programm pealkirjaga «Suvelõpu filmiassortii» sünnib soovist pühendada ekraanile jõudvate uhiuute linalugude kõrvalt aega ka neile filmidele, mis viimaste aastate jooksul kinomeeskonnale pikemalt südamesse on jäänud. Kinokava on vaheldusrikas nagu assortiikarp ikka — kahe nädala jooksul linastub kümme viimaste aastate tähelepanuväärsemat filmi, millest ehk mõni on kinokülastajail kahe silma vahele jäänud, mõni ajanappuse tõttu nägemata ja mõnd jällegi aegajalt mõnus uuesti üle vaadata.