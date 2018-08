Rahvahääletus: vali Eesti parim tootedisaini objekt

Oma häält BRUNO tootedisainiauhinna nominentidele saab anda Disainiöö avapäevani ehk 10. septembrini Eesti disaini auhind BRUNO Facebooki lehel. Hääletus läheb lukku kell 15.00 ning juba samal päeval kuulutatakse Rahvalemmiku tiitli võitnud töö välja Eesti Disainiauhindade näituse avamisel Viru Keskuse aatriumis. Võitjale on pannud auhinnad välja Elisa Eesti.

Eesti Disainerite Liidu esinaine Ilona Gurjanova hindab BRUNO tootedisaini konkursi taset väga kõrgeks: «Esitatud tööde seas on näha hulgaliselt huvitavaid ning unikaalseid lahendusi mööbli- ja sisustusseeriatest rõivaste ja aksessuaarideni välja. Rõõm on tõdeda, et BRUNO finalistide seast võrsub alati tootedisainereid, kes hiljem auga Eesti disaini maailmas esindavad.»