Heavens Underground lõppes 14 riigi kunstnike võimsa ühis-performance`iga

Kunstnikud: Madonna Domingos (MOZ/FIN), Antibody Corporation: Adam Rose & April Lynn (Chicago), Huisi He (CHN/NYC), Nathan Hendrickson (USA), Maija Kivi (FIN), Sindy Butz (Saksamaa/NYC), Gian Luigi Biagini (Itaalia), Morgan Schagerberg & Jenny Berg (SWE), Michel Ruths, Mia Lindqvist, Timo Viiulainen (FIN) Steinar Stensen & Arnfinn Killingtveit –Trondheim (NOR), Lina Lína Thoroddsen (ISL), Marita Isobel Solberg (NOR), Soren Dahlgaard (DEN), Nero 77 (DEN), Erke Ragnarsson (NOR), Juho Poesiloe Pöysti & Panu Ollikainen (FIN) Jóhan Martin Christiansen (Faroe Islands), Hyunji Park & Suyeon Hwang (KOR), Kate Seržāne (LAT) ja Eestist Liis Tisler, Hannes Paldrock, Kaspar Rabby, Alo Hiet, Sandra Mäesepp, Mikk Pärg, Sandra-Tereza Ruul, Ruslan Avakjan, Ulrika Arula, Rene Noni, Rainer Meinart, Pavel Anikin, Taje Devilgirl & Anonymous Boh.