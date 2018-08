Ugala teatri suvelavastust «Kõrboja perenaine» külastas kolmel suvel ligi 22 000 inimest

Viimaseks kolmeks etenduseks trupiga liitunud lavastaja Vallo Kirs sõnas pärast viimase etenduse lõppemist: «See lavastus sai algselt tehtud tagamõttega, et võimalikult suur osa Ugala trupist saaks üheskoos olla – seda nii laval kui ka lava taga. Et me saaksime üheskoos hingata ning üksteist veelgi paremini tundma õppida. Tundub, et see kõik õnnestus paremini, kui keegi unistada oleks võinud. Ei kohta tihti lavastusi, mis paneb silmad särama kogu teatril ja samal ajal ka teatripublikul – selle tõestuseks olid ka kolm aastat välja müüdud saalid. Hea on lõpetada publikuhuvi haripunktis ja tipus, kus rollid pole väsinud. Mind valdab rõõm ja tänutunne!»