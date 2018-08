Klassikaraadio pakub Tõnu Kaljuste sünnipäevanädalal eriprogrammi

"Mulle on inimhääl muusika põhi ja kõla tekitamisel läbi inimese on kogu kõlatunnetus väga oluline. Elleri enda postulaadid olid ikka loomulikkus, loomupärasus, looduselähedus. Ma ei mõtle looduseläheduse all seda, et peaksime merd või männimetsa külastama, enne kui tema muusikat hakkame kuulama, aga kõla loomulikkus looduseläheduse mõttes oli talle mitmeti väga oluline. Seda ma tajusin, kui plaadistasin Elleri keelpillilugusid (ECMi plaadil "Neeniad") Tallinna Kammerorkestriga, ja sellele viitavad ka repliigid Heljo Sepalt, kes on olnud hästi lähedalt tema interpretatsiooniga seotud. Eller just püüab näidata, et see faktuur, mis ta on loonud, ei vaja niivõrd palju juurde ekstreemset, kuivõrd ainult selle harmoonilise maailma täpset ja loomupärast käsitlust."