Galerii: nii valmib ballett «Keres»

Ballett «Keres» on Eesti Muusika Päevade festivali ja Vaba Lava teatrikeskuse koostöös sündinud algupärane tantsulavastus, mille muusika autoriteks on Timo Steiner ja Sander Mölder, libreto autoriks Andri Luup ja lavastajaks Teet Kask. Tegemist on multimeedia balletiga, mille sisu talletab ja tutvustab Paul Kerest kui märgilise tähendusega isikut Eesti ja maailma kultuuriloos.

Balleti keskmes on eesti male suurkuju Paul Keres, kellel on maailma maleareenil väärikas positsioon ja kes on nautinud lausa rahvuskangelase oreooli, aga on kandnud oma õlul ka kogu rahva ja riigi traagikat. Tegevmaletajana pidi ta üle elama oma riigi kaotuse, ebaõnnestunud emigratsiooni, nõukogude võimu lõputud kahtlustused ja ka süsteemi vastupanu võimalikul maailmameistriks tõusmisel. Lavastuses kohtuvad kaks ideaalmaailma: male kui mängu ja mõtlemise ideaal ning ballett kui muusika ja tantsu imelise ühenduse kõrgeim vorm. Mõlema maailma kaunites kujundites on midagi võrratult klaari ja puhast.

Muusika komponeerimisel annavad impulsi just male kui akadeemilise sportmängu rütm ja tempo, malendite graatsilisus, musta ja valge minimalism, määratu kontrast ning pinge, kõrvalliinina ka Kerese konfliktitu natuuri sattumine maailmapoliitika turbulentsete sündmuste keskele. Inspireeriva paralleeli leiame ka muusika ja male ajakäsitluses: reaalne aeg vs tunnetatav, läbielatav aeg.

Arhitekt Ülar Mark disainis lavale kuus kasti, raami kuuele muusikule – kuus pilli, kuus malefiguuri. Kast on ahistav, kastilaadses riigis elades on inimese käigud ette teada. Helidele on kast võimalus käsitleda iga poogna- või õhuvõnget individuaalselt, tuua välja mikronüansse, luua uusi sünteese ja kombinatsioone.