Kõik ühes – tegelaskuju, lugeja ja autor

Nagu on näha Pelevini viimase romaani pealkirjast, ei halasta kirjanik oma lugejatele ja kostitab meid vahel hardcore fantaasiate ja tehnoloogilise maailma kriitika seguga. Mul on hea meel, et «T» ei jätka eelmise, 2014. aastal ilmunud tõlke «S.N.U.F.F.» jõhkrat temaatikat, mille puhul oli lausa kahju auväärses eas tõlkijast, kes pidi meile vahendama muu seas selliste trofeede võtmist naisekehalt, et püüan seda siiamaani unustada.