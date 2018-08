Kes Valget Daami pole näinud, pole Haapsalus käinud. Valge Daam on nii augusti täiskuuööl toomkiriku ristimiskabeli seinale ilmuv sihvakas naisekuju kui ka sellele eelnev teatritükk. Üht teisest lahutada ei saa. Etendused on kui sissejuhatus kabeliehitajate tarkusele seada aknad õigesse kõrgusse, et romantilisele legendile hoogu anda.