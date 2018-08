ERM Teater toob sügisel lavale Jaan Krossi «Keisri hullu»

Võisiku mõisnik Timotheus von Bock oli nii oma aja kui ka kogu meie ajaloo särav täht. Unistada 19. sajandi alguse Liivimaal vabadusest, võrdsusest ja vendlusest võis vaid täiesti pöörane mees, kuid uskuda, et Venemaa keiser need unistused ellu viib, võis vaid hull.

«Viimati nooruses loetud romaani aasta eest uuesti lugedes kerkisid minu jaoks esile täiesti uued aktsendid ning vaatenurgad. Ja mis peamine – teksti aktuaalsus polnud kuhugi kadunud. Mõistsin kui hämmastavalt suur kuristik laiutab ka tänapäeval humanistlike ideaalide ja tegelikkuse vahel. Usun, et «Keisri hullu» aeg on jälle käes,» ütles lavastaja Rein Pakk.

Pakk tõdes, et üks peamisi põhjuseid, miks ta «Keisri hullu» lavastamise ette võttis, on tegelaskujude psühholoogiliselt rikas kolmemõõtmelisus. «Või nagu Tšehhov ütles «ümarus». Krossi loodud karakterid on enamikest ajalooromaanide tegelastest vaimulaadilt oluliselt rikkamad. Näitlejatel on, mida mängida,» lisas ta.