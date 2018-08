Täna avatakse Andres Sütevaka isikunäitus

Hispaaniasse sattus tollal Tartu Kõrgemas Kunstikoolis III kursusel skulptuuri tudeeriv Sütevaka juba palju aastaid tagasi läbi Erasmuse programmi, mis võimaldas kandideerida Barcelona kõrgkooli Escola d´Art i Superior de Disseny Pau Gargallo. Tänaseks on Sütevakast saanud Kataloonia Keraamikute Liidu liige ning tal on olnud isikunäitus „El Meu Circ a Barcelona“ («Minu tsirkus Barcelonas») Barcelona kultuurivabrikus La Farinera del Clot ja teine isikunäitus «Pintura De La Ceramica» Barcelona galeriis ACC. Kunstniku teosed on osutunud väljavalituks Cordoba rahvusvahelisele keraamika konkursi finaalnäitusele «Disain ja uued vormid». 2016. aastal osales kunstnik rahvusvahelisel keraamikabiennaalil Barcelonas muuseumis Can Tinturé.