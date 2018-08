Tallinnas avatakse Baltimaade esimene interaktiivne videomängude muuseum

«Muuseumi peamine eesmärk on luua turvaline aja veetmise, lõbutsemise ja silmaringi laiendamise koht kohalikele elanikele ja turistidele,» tutvustab Andrejs Rusinovskis, üks LVLup! asutajatest. «Meie muuseumi on oodatud teismelised, ent ka vanemad koos nooremate lastega, et veeta koos kvaliteetaega. Samuti on oodatud nostalgia- ja mänguhuvilised täiskasvanud,» lisab Camille Laurelli, teine LVLup! algataja.