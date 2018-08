Draama 2018 toob Tartusse Eesti sajandi lood

Festivalil etenduvad kõik EV100 teatrisarja «Sajandi lugu» lavastused ning see programm on ühtlasi ka Balti Teatri Foorumi programmiks. Balti Teatri Foorum toimub igal aastal erinevas Balti riigis ning sel aastal tulevad Leedu ja Läti delegatsioonid Tartusse. Foorumi eesmärkideks on Balti riikide rahvusdramaturgiate tutvustamine, tõlkijate ja teatrite vaheliste kontaktide arendamine ning võimaluste loomine üksteise näidendite vastastikuseks lavastamiseks.