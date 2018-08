Avatakse näitus vineerist ja Lutheri tehasest

Luther on tagasi näituse ja loengute vormis, et tähistada omas ajas teedrajavat koostööd Eesti ja Inglismaa vahel. See keskendus linnaelu radikaalsele uuendamisele ning Lutheri, Venesta ning vineeri kui tugeva, elegantse ja taskukohase materjali võtmerollile. 1877. aastal Tallinnas asutatud A. M. Lutheri Mehhaanilise Puutöötlemise vabrik, hilisem Luterma, oli enne Teist maailmasõda Eesti suurim vineeri- ja mööblitootja ning vineeri tootmise tehnoloogia innovaator, kes oli tuntud üle Euroopa.