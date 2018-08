Kanuti Gildi SAAL alustab hooaega kõiki Eesti teatreid hõlmava lavastusega

«Sisenemine sisenemisse» keskendub reaalse elu ning kujundatud situatsiooni vahelisele häälestamisele. Loeng-lavastuses on kokku kogutud kõikide Eesti teatrite ja etendusasutuste helilised publikukutsungid ja seostatud tähistajad. Heliline märguanne, mis reeglina tähistab etenduseks valmisolekut ning on signaal saali kogunemiseks, saab antud lavastuses keskseks tegelaseks. Lisaks erinevate kutsungite kuulamisele ja info kuvamisele, leiavad lavaruumis aset ka analüütilised mõtestavad protsessid.

Eesti on võrreldes ülejäänud Euroopaga väga unikaalne publiku heliliste kutsungite poolest. Teater Vanemuine poolt alguse saanud traditsioon (mis tähistas eelmisel aastal maja publikukutsungi juubelit) on sütitanud kõiki teatreid disainitud signaalile tähelepanu pöörama, sest üleminek elust kunsti kogemusse on samm lähemale identiteedi terviklikumale tajumise võimalusele. «Sisenemine sisenemisse» kui vaataja ning vaatemängu kohtumise valmisolek.