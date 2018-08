Narva pürib ooperilinnaks

Narva ooperipäevi korraldab MTÜ nimega ContempArt. Mis rühmitus see selline on?

Selle MTÜ eesmärk on kaasaegse kultuuri edendamine ja arendamine. Me asume Tallinnas ja tegutseme üle Eesti, Narva ooperipäevad on kõigest osa meie tegevusest. Selle festivaliga oleme kasvanud oodatust kiiremini. Kui esimesel aastal toimusid ooperipäevad kolm päeva ja mullu viis päeva, siis tänavune programm kestab üheksa päeva.