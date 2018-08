Eesti Filharmoonia Kammerkoori plaat võitis hinnatud auhinna

Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Kaspars Putniņš võitsid prestiižika auhinna albumiga «PÄRT Magnificat & Nunc dimittis. SCHNITTKE Psalms of Repentance» (väljaandja BIS) koorimuusika kategoorias. Gramophone’i hinnangul on selle plaadi puhul tegemist «tõeliselt väljapaistva saavutusega, mis toob välja kõik emotsionaalsed ja spirituaalsed nüansid ilma lõivu maksmata tehnilisele täiuslikkusele.»

Auhind antakse üle EFK peadirigendile Kaspars Putniņšile 13. septembril Londoni Covent Gardenis toimuval tseremoonial, kus meie riigi juubeliaasta puhul on fookuses Eesti ning üheks koostööpartneriks Eesti Vabariik 100. Gramophone’i auhinda peetakse klassikalise muusika valdkonnas sama oluliseks kui Grammy auhinda popmuusikas ja Oscarit filmivaldkonnas. Tänavu jagatakse «Gramophone Classical Music Awards» tiitleid 41. korda 18 kategoorias ning auhinnagala antakse üle medici.tv vahendusel rohkem kui 180 riigis.

Kaspars Putniņš on õnnelik suure tunnustuse üle ning tunnistab, et nii Alfred Schnittke meistriteos kui Arvo Pärdi mõlemad pärlid on talle väga hingelähedased. «Sellel plaadil viib Schnittke muusika meid inimhinge sügavustesse ja Pärdi looming tõstab puhta vaimu kõrgustesse. Minu meelest on tasakaal nende kahe maailma vahel väga oluline».

Dirigent on väga tänulik kõigile salvestuses osalenutele ning märgib, et kammerkoori lauljate julgus, tundlikkus ja kaasamõtlemine aitas läbida seda teekonda: «Sellel kooril on unikaalne kogemustepagas – tunnetus Vene kultuurist ning aastatepikkune koostöö maestro Arvo Pärdiga, kes on mõjutanud koori identiteeti tugevalt.» Putniņš lisas: «Olen väga tänulik ka helirežissöör Jens Braunile, kes jäädvustas meie esituse ülima hoole, delikaatsuse ja meisterlikkusega, ning kammekoori meeskonnale, kes suudab meie muusikalised seiklused reaalsuseks muuta».

BIS Records andis albumi välja eelmise aasta detsembris ning see on saanud palju tunnustust, sh auhinna Diapason d’Or, ning rohkelt positiivset tagasisidet rahvsuvahelises muusikameedias, nt Le Soir, Klassik Heute, Klassik.com, Allmusic.com, Sonograma Magazine, Diapason.

EFK diskograafias on üle 60 salvestise, mis on välja antud koostöös paljude mainekate plaadifirmadega – ECM, Harmonia Mundi, Virgin Classics, Carus, Ondine, Bis jt. Kammerkoori plaadid on läbi aastakümnete püsinud stabiilselt kõrgtasemel, mida näitavad paljud auhinnad - kaks Grammyt, 15 Grammy-nominatsiooni, 3 Diapason d’Or’i, Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Danish Music Award, de Choc de l’Année Classica, Eesti Parima Klassikaalbumi tiitel jt, korduvalt on salvestised jõudnud Billboardi edetabeli esikümnesse.