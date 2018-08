Tallinna Kammermuusika festival püstitab Vabaduse väljakule muusikatelgi

31. augustil kell 19 Hopneri Majas esineb nii Eesti kui välislavadel tunnustust pälvinud TRIO HEMEIS, koosseisus Sigrid Kuulmann (viiul), Andreas Lend (tšello), Ralf Taal (klaver). Samal kontserdil kõlab maailma esiettekandena Aaro Pertmanni «Suure-Jaani eleegia» tšellole ja klaverile. «Teos on veidi melanhoolse varjundi ja lüürilise karakteriga,» ütleb helilooja Aaro Pertmann ja lisab, et «olen kasutanud tuntud jaanilaulu meloodiast pärinevaid motiive ühe eluperioodi mälestusena, mis on seotud Suure-Jaaniga».