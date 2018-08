Eesti stsenaristid asutasid oma gildi

Gildi asutajaliikmed on Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi (BFM)stsenaristika eriala meister Margit Keerdo-Dawson ning stsenaristid Andris Feldmanis,Leana Jalukse, Lauri Lippmaa ja Laura Raud, kes kõik on ühtlasi gildi juhatuse liikmed. Eestis on tekkinud arvestatav hulk inimesi, kes tegelevad igapäevaselt stsenaristitööga,kirjutades lugusid nii filmidele kui teleseriaalidele. Eesti Stsenaristide Gild on loodud eesmärgiga ühendada neid inimesi, toetada stsenaristide professionaalset arengut, kaitsta nende huve ja tutvustada stsenaristi rolli ka väljaspool erialaringi.