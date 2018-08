Jorge Louis Borges seletas kunagi ära, miks hispaaniakeelsed Ameerika mandri kirjanikud on nõnda eripärased: nad on vabad Hispaania kultuuri otsemõjust. Kui loodus on andnud osale putukatest tiivad, osale osaks eluajaks tiivad, aga osale mitte mingeid tiibu (ja selle üle peame rõõmustama kõik), siis kõigile olenditele on ta andnud kõrvakuulmise ja seega ka muusikataju. Pitol kuulub selliste olendite sekka, kes näinud, et tal otseses mõttes tiibu pole, on abiks võtnud teised mõõtmed, mis lasevad lennata keerulisemaid trajektoore mööda.