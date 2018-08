Oli eeskujuks ka eestimaine intelligentsem tantsumuusika, mis just sel ajal pead tõstis? «Eeskujuks oli kindlasti New Order. Nemad, Depeche Mode ja eriti ka Alphaville olid bändid, mis meeldisid. Eesti intelligentsemat tantsumuusikat me tegelikult ei jälginud. Tegelikult ei jälginud üldse tantsumuusikat,» meenutab Vennaskonna selleaegne basskitarrist Mait Vaik, kes kirjutas «Disko» sõnad. «Eesti tantsumuusikat jälgisime nii palju, et katsusime justnimelt sellest eristuda ja distantseeruda, helipildis ja kontseptsioonis üldiselt. Et saab ka teisiti tümakat teha, eelkõige sõnumi osas.»