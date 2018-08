25 pluss 5 ehk kuidas sündis kommunismiohvrite memoriaal

On selge, et neid ja kümneid tuhandeid teisi sarnaseid lugusid tuleb kuidagi mälestada. Aga kuidas kujutada üheaegselt elu enne sõda, laagrites hukkunuid inimesi ja haava, mis on Eesti looduses ja ühiskonnas siiani? Kuidas kujutada kommunistliku terrori ohvreid, röövimata vaatajatelt võimalust mõtestada skulptuure ja neid ümbritsevat täpselt nii vabalt, nagu nende fantaasia ja silmaring lubavad? Ja kuidas teha seda kõike keset Nõukogude ning Saksa armee mälestus- ja matmispaika, nii et eesti rahval oleks sealsamas võimalik mõelda oma esivanematest ning et kokku moodustuks memoriaal kõikidele ohvritele, rahvusest olenemata?