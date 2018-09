Anne Erm tähistab täna kontserdiga KUMUs oma 75. sünnipäeva

Sügisjazz avakontsert on osalt tuttav ja samas ei ole ka. Anne Ermi 75. sünnipäeva tähistamise kontserdi korvi on nopitud magusamaid marju ansambli Collage repertuaarist. Lood kõlavad värsketes jazzilikes seadetes, mille autor on andekas muusik ja oma suure koosseisu juht Janno Trump. Laulavad Lea Gabral, Kaisa Gabral, Kadri Voorand, Mikk Dede ja Sänni Noormets.

Collage – see on muusika, mis on vastu pidanud ajaproovile ja olnud eeskujuks mitmetele ansamblitele nii Eestis kui ka kaugemal. Kuigi juubilar Anne Erm ütleb, et tol ajal ei olnud tema ei solist ega arranźeerija, vaid lihtsalt ristiema, on see talle hingelähedane muusika, ja ta usub, et eesti regilaul leiab värsketes seadetes tee ka tänaste muusikute ja uute kuulajate südameisse.