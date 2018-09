Kinematograafilised sõnumid troopikast

Brasiilia kultuuripäevi ei ole meil just tihti. Vaikselt käib aga üks Brasiilia festival baarides, kohvikutes ja raadioaparaatides üle Eesti iga päev. Selle riigi popmuusika rikas varaait on lõputu, nii originaale kui ka töötlusi vuliseb eetrisse katkematu joana.

Brasiilia filme näeb aga harvem. Seda toredam, et Brasiilia saatkond iseseisvuse 196. aastapäeva tähistamiseks Sõpruse kinos filminädala korraldas. Brasiilia iseseisvus Portugali, Brasiilia ja Algarvede Ühendkuningriigist 7. septembril 1822. New Yorgis tähistatakse seda juba üle kümne aasta Brasiilia festivaliga, septembri alguse peod on ka Londonis, Torontos, Floridas ja mujal. Ehk jääb ka Tallinn kiiresti kasvava Brasiilia kogukonnaga siia ritta, tähistama suve lõppu troopikaannusega.