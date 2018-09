Kes on kes? Tutvustame meie Oscari-filmi tegelasi  

Reimo Sagor filmis «Võta või jäta» FOTO: FOTO: Allfilm

Erik (Reimo Sagor)

Filmi peategelane Erik on 30-aastane pealinnalähedasest väikelinnast pärit

mees, kes on sarnaselt tuhandetele kaasmaalastele siirdunud Soome ehitustöödele. Tal pole suuremaid ambitsioone kui enda veel peal hoidmine. Aga elul on teised plaanid...

Liis Lass filmis «Võta või jäta» FOTO: FOTO: Allfilm

Moonika (Liis Lass)

Moonika, Eriku endine tüdruksõber. Kirglik ja pidevate tülidega vürtsitatud suhe Erikuga algas ööklubis ja kestis «on-off» režiimis paar aastat, kuni see hiljuti lõplikult lagunes. Mees arvas juba, et see peatükk tema elus on läbi, aga...

Eva Koldits ja Andres Mähar filmis «Võta või jäta» FOTO: FOTO: Allfilm

Liisu ja Sven (Eva Koldits ja Andres Mähar)

Eriku vanem vend Sven töötab ehitajana Norras. 3-5 kuud ära, kuu-paar kodus. Svenil ja tema õpetajast naisel Liisul on pere laienemiseks kõik valmis.

Epp Eespäev ja Egon Nuter filmis «Võta või jäta» FOTO: FOTO: Allfilm

Evi ja Mati (Epp Eespäev ja Egon Nuter)

Eriku ema Evi on sirgeselgne naine, kes on harjunud käskima ja keelama. Evi ja Mati on abielus olnud 40 aastat. Romantikat pole enam ammu, aga üksteiseta hakkama ka ei saa. Ega tahagi.

Indrek Ojari ja Kristjan Lüüs filmis «Võta või jäta» FOTO: FOTO: Allfilm

Toomas ja Marko (Indrek Ojari ja Kristjan Lüüs)

Eriku töökaaslased ja sõbrad. Toomas on heasüdamlik ja lõbujanuline mees, kes ei oska öelda ei. Marko on liugleja. Osalt on see ealine iseärasus, teisalt iseloomuomadus. Marko väldib oskuslikult liigset süvenemist, konflikte ja vastutust.

Priit Võigemast filmis «Võta või jäta» FOTO: FOTO: Allfilm

Hannes (Priit Võigemast)