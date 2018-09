Kumu filmisügise avab pattu kahetsev seakasvataja

Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sügishooaja juhatab sel kolmapäeval sisse lugu Ameerika seakasvatajast, kes otsustab oma ameti maha panna, sest peab sigade tapmist liha pärast ebainimlikuks.

«Ma ei saa enam aru, miks siga on toit, aga koer perekonnaliige,» ütleb filmi «Kõige viimane siga» peategelane Bob Comis, kelle arvates on sead sama intelligentsed nagu koerad ja hobused. Linateos jälgib Bobi viimast farmeriaastat, kui teda vaevab südametunnistus aastate jooksul tapamajja saadetud loomade pärast. Ta otsustab, et hakkab kasvatama hoopis köögivilja.

Filmi autor Allison Argo on tunnustatud loodusdokumentalist, kelle töid on nimetatud nende hääletoruks, kes iseenda eest rääkida ei saa, olgu nendeks siis vabaduse kaotanud elevandid või ahvid. Tema filmid on võitnud kuus Emmy auhinda ja National Geographicu vahendusel on neid näidatud üle terve maailma.

5. septembril kell 18 Kumu auditooriumis aset leidva seansi juhatab sisse Kadri Aavik. Film on eestikeelsete subtiitritega. Sissepääs tasuta.

Sügishooaja portreefilmid on pühendatud laulja Amy Winehouse´ile, kunstnik Alfredo Jaarile, tantsukunstnik Yvonne Rainerile, sukelduja Jacques Mayolile ning kunstnikule ja filmitegijale Julian Schnabelile. Peale selle otsitakse Jeruusalemmas tänapäeva Jeesust, aetakse Aafrikas salaküttide jälgi ja mõtiskletakse rahvaste rändamise üle.

Kavas on ka esilinastus, Märten Vaheri ja Jaak Lõhmuse dokumentaalvaade «Tagasi Kadriorus», millega tähistatakse Kadrioru pargi 300. sünnipäeva.

Kokku on sügishooajal kavas kümme filmi. Kõik linateosed jõuavad ekraanile Kumu auditooriumis kolmapäeviti kell 18 ja on vaatajatele tasuta. Seanssidele eelnevad ekspertide sissejuhatused. Kultuuriteemaliste filmide sarja «Kumu dokumentaal» korraldavad Kumu ja PÖFF.

Sügishooaja kava

5. september «Kõige viimane siga» USA

Režissöör Allison Argo

Seakasvataja otsustab oma ärile lõpu teha, sest peab sigade tapmist ebainimlikuks.

12. september «Amy» Suurbritannia

Režissöör Asif Kapadia

Lauljanna Amy Winehouse´i tõusu ja languse lugu. 14. septembril saanuks ta 35 aastat vanaks.

19. september «Tagasi Kadriorus» Eesti

Režissöör Märten Vaher

Elu Kadrioru pargis ühe aasta jooksul. Pühendatud pargi 300. sünnipäevale.

26. september «Kogu maailma ooper» Portugal-USA-Mali

Režissöör Manthia Diawara

Aafrika ooperil «Bintou Wéré – Saheli ooper» põhinev mõtisklus rahvaste rändamisest nii Euroopa kui Aafrika perspektiivist vaadatuna.

3. oktoober «Tunded on faktid: Yvonne Raineri elu» USA

Režissöör Jack Walsh

25-aastaselt läks ta esimesse tantsutundi, 28-aastaselt muutis tantsu igaveseks. Portreefilm uuenduslikust tantsukunstnikust, nüüdistantsu elavast klassikust Yvonne Rainerist.

10. oktoober «Otsides Jeesust» Poola

Režissöör Katarzyna Kozyra

Poola kunstnik Katarzyna Kozyra otsib Jeruusalemmast inimesi, kes peavad ennast Jeesuseks.

17. oktoober «Julian Schnabel: isiklik portree» USA-Itaalia

Režissöör Pappi Corsicato

Kõigepealt sai temast nimekas kunstnik. Seejärel nimekas filmilavastaja. Julian Schnabeli fenomeniavav portreefilm.

24. oktoober «Kui lammastest saavad lõvid» USA

Režisöör Jon Kasbe

Salakütid jahivad elevante. Pargivahid jahivad salakütte. Kõik püüavad jääda ellu ja toita oma peret. Dokumentaalfilm nagu thriller.

31. oktoober «Alfredo Jaar, piltide itk» Tšiili

Režissöör Paula Rodríguez Sickert

Olgu see Rwanda genotsiid või Tšiili putš, Alfredo Jaari vahe kunstnikupilk on alati kohal, õigluse eest seismas. Portreefilm Ladina-Ameerika tuntumast nüüdiskunstnikust, kes usub, et kunst on maailma viimane vabaduse kants.

7. november «Delfiinimees» Kreeka-Prantsusmaa-Jaapan

Režissöör Lefteris Charitos