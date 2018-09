Selgusid Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia nominendid

Villem Tomiste: «Aastapreemiate võistlusele esitatud tööde mitmekülgsus ilmestas tänapäeva, mil hakkame jõudma selleni, et kvaliteetne siseruum on iseenesestmõistetav. Tööde rohkus ja nende kirevus juhtis tähelepanu tervikliku ruumi olemuse otsimise või lavastamise vajalikkusele sisearhitektuuris. Imeliste interjööride vahetul kogemisel ühel suvisel žürii ekskursioonipäeval paljastus tänane sisearhitektuur kui pieteeditundeline protsess, seda nii renoveerimiste, nii vanade kui päris uute keskkondade edasi ehitamise näol kui ka hooned, mis on justkui terviklikud ruumilaborid.»