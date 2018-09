Ugala teater avaldas uue hooaja plaanid

Jaanuaris esietendub Ugala teatris Iiri muusikal «Once», mille peaosades on Priit Võigemast ja Laura Kalle. John Carney samanimelisel mängufilmil põhineva muusikali lavastab Taago Tubin, muusikajuhid on Peeter Konovalov ja Andre Maaker. Loo lavaversiooni muudab eriliseks, et näitetrupp toimib ühtlasi ka bändina ja kogu muusika luuakse elavas ettekandes.

Muusikali libreto autoriks on tuntud Iiri näitekirjanik Enda Walsh, muusika ja laulusõnad on loonud filmis peaosi mänginud Glen Hansard ja Markéta Irglová. «Once» esietendus muusikalina 2011. aastal Off-Broadwayl ja on pälvinud terve rea mainekaid auhindu, sealhulgas kaheksa Tony Awardi. 2008. aasta Oscarite jagamisel pälvis lugu «Falling Slowly» auhinna parima algupärase muusikapala eest. Ugala teatri suurel laval esietendub muusikal 26. jaanuaril.

Ugala teatri loominguline juht Ott Aardam: «Ugala teatri 99. hooaeg on näoga inimese poole. Võib ju küsida, et kuhu poole see teater siis oma näoga veel olla saab, kui mitte inimese poole? Aga sellel hooajal tõesti joonistub see kuidagi eriti selgesti välja. Ja kui otsida ühist nimetajat kõigile kümnele uuslavastusele, siis on see ikkagi see inimesele kõige põhilisem: kuidas leida armastust, kuidas hoida armastust, kuidas saada hakkama armastusega ja kuidas ilma. Suured ja inimlikud küsimused, millele otsitakse vastust väga erinevates võtmetes: klassikast uue eesti dramaturgiani, muusikalist lastelavastuseni.

Muusikali puhul on ilmselt selge, et seal peab üks armastuse lugu teljeks olema, aga see telg on olemas isegi meie selle hooaja jõululavastuses «Kohtume kell 8 Noa laeval», kus kolm pingviinist sõpra ei saa leppida olukorraga, et laevale on lubatud vaid kaks neist.

Veel saab see hooaeg olema väga muusikarohke. Juba hooaja avalavastustes mängib muusika olulist rolli – «Naine merelt» muusika loob ja toob vaatajateni Argo Vals ning «Tähtede seisu» heliloojaks on Rasmus Puur. Jõululavastus tuleb väga põneva helikeelega ja «Once» jääb lihtsalt kummitama.

Ning selle hooaja lavastajad – Andres, Ringo, Tanel, Marika, Taago, Ott, Taavi – on pea kõik meie oma majast, ühe erandiga siis Taavi Tõnissoni näol. Mulle tundub, et see on heas tasakaalus meie eelmise hooajaga, kus kaks lavastusmeeskonda olid väljaspoolt Eestit. Ja on omamoodi märgiks teatri küpsusest ja potentsiaalist. Aga pole ka ime – ikkagi juba peaaegu 100.