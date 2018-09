Üksildane retk alasti inimeste seas

Muidu hea tervise juures oleva Laura kõrval figureerivad filmis veelgi koloriitsemad inimesed, sealhulgas varateismelisena alopeetsia tagajärjel kõigist karvadest ilma jäänud Tómas ning spinaalset lihasatroofiat põdev Christian, kes kumbki ei pelga iseennast näidata ning jagada isiklikke intiimsusega seotud mõtteid. Teemakäsitlus ei ole läbini pessimistlik ja lohutu, sest kuigi Christian on praktiliselt liikumisvõimetu, suhtub ta iseenda kehasse positiivselt, tõdedes näiteks, et tal on ilusad sinised silmad. Pintilie loodab muu hulgas läbi Christiani ja teiste julgete asjaosaliste mõtestada lahti ilu, mis filmi seisukohalt on lõppude lõpuks vaataja silmades. Keerulisest seisundist hoolimata ei ole Christian seejuures pooltki nii üksildane kui Laura, kelles äratab iga puudutus paanikat.