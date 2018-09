Filmisaade: neid filme me tahame näha!

Aasa räägib erisaates kolmest võistlusprogrammis linastunud filmist ja tuleb tõdeda, et need kõik, nii Yorgos Lanthimose «The Favorite», vendade Coenide «The Ballad of Buster Scruggs» kui Julian Schnabeli «At Eternity’s Gate» on maiuspalad, mida filmisõbrad suurima heameelega Eesti kinodesse ootaksid. Aasa pikem ülevaade festivalimelust ja nähtud filmidest on lähiajal ilmumas Postimehe kultuurilisas AK.