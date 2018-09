«Seltsimees laps» jõuab rahvusvahelise kinopubliku ette

«See, et filmi rahvusvaheline esilinastus just Busanis toimub, on ühele filmitegijale suur au ja igati tore üllatus. Kui mõelda Lõuna-Korea lähiajaloole ja nende diktaatorlikule naabrile, siis nad polegi meist nii kaugel,» kommenteeris režissöör Moonika Siimets. «Loodan väga, et meie filmilugu neidki kõnetab ja annab jõudu, et mineviku haavadest lahti lasta,» lisas ta.