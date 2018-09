Jaak Sooääre uue jazz-trio album ilmub Saksamaal

Jaak Sooäär on Eesti hõivatumaid jazz-muusikuid, kelle koostööpartnerite nimistu on pikk ja kaalukas. Eesti muusikte kõrval on kitarristi pikaajalised partnerid Han Bennink, Mikko Innanen, Aleksei Kruglov, Anders Jormin, Liudas Mockunas. Sooäär on koostööd teinud ka Ray Andersoni, Will Calhouni, Dave Liebmani, Vladimir Tarasovi ja paljude teiste meie aja tuntud muusikutega. Bassist Ara Yaralyani teatakse väljaspool Eestit Kari Ikonen Triost, teiste seas on ta koostööd teinud ka Ingrid Jenseni, Vardan Ovsepiani ja Verneri Pohjolaga. Markku Ounaskari on Põhjamaade hinnatumaid trummareid, kelle partnerite hulka kuulvad Euroopa tipud nagu Arve Henriksen, Anders Jormin, Nils Petter Molvaer, Trygve Seim, Kristjan Randalu jt. Ta osaleb paljudel ECMi albumitel.