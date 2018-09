Neeme Järvi: peame tutvustama klassikalist muusikat Eesti rahvale

«Kui ma 1960. aastal pärast Leningradis kooli lõpetamist Eestisse tööle tulin, käidi mulle kogu aeg peale, et tuleb mängida eesti muusikat. No siis oli üks noor mees, Pärt nimeks. Ja Eino Tamberg! Nad tegid raadios tehnilisi töid, aga oma värskete teostega tulid minu juurde,» ütles Neeme Järvi pressikonverenstil.

Seda Eesti heliloojate, aga ka eesti rahva teenindamise tööd tuleb ERSOl teha tänapäevalgi. «Me peame tutvustama klassikalist muusikat Eesti rahvale – Mozart, Beethoven, Brahms on heliloojad, kes peavad olema meie repertuaaris. On vaja ka külalisdirigente, kes nende loomingut hästi juhataks.»

Mis puudutab eesolevat hooaega, siis tõi Järvi esile kontserdi, kus kõlab Michael Daugherty jazzilik looming. Daugherty ja Järvi koostöö algas USAS, kui Järvi juhatas Detroidi Sümfooniaorkestrit: «Daugherty oli meil residenthelilooja ja ma kandsin ette kõik tema teosed. Nüüd kavatsen eestlastele tutvustada tema viimast teost.»

Samal kontserdil juhatab Järvi Charles Ives’i loomingut, kes tsiteerib sarnaselt Arvo Pärdile teiste heliloojate loomingut. Nii kõlabki pärast Ives’i sümfooniat ka kolm kuulsat Ameerika marssi, mille teemasid Ives oma teoses kasutas.

«Siis ma mängin ilusaid asju nagu Brahmsi «Saksa reekviem». Iga päev me Brahmsi ei mängi, Beethovenit või Tubinat ka mitte. Aga Eesti rahvas ei tunne Tubina sümfooniaid, sest me mängime ainult viiendat, aga tal on neid veel kümme tükki. Tõsi, meil on vaja ka Haydnit tutvustada, kes kirjutas 104 sümfooniat! Kas jõuab? No proovima igatahes peab,» lisas Järvi muheledes.

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester alustab 92. hooaega 5. septembril ning hooaja märksõnaks on Eesti. Kui möödunud hooajal käis ERSO mitmel pikal turneel, siis seekord keskendutakse eelkõige Eesti publikule ning hooaja suureks eriprojektiks on novembrikuine kogu vabariiki hõlmav «ERSO muusikute 100 kontserti Eestile». Kohe septembri alguses tähistatakse koos põhjanaabritega Lahtis Sibeliuse festivalil kahe riigi 100. aastapäeva ning 13. septembril esineb ERSO kammerkoosseis maineka rahvusvahelise muusikaajakirja Gramophone auhinnagalal Londonis.

Hooaja avakontsert on välja müüdud, veel on kohti Neeme Järvi ja ERSO järgmise nädala kontserdile. Hooaja avakontserdil kõlavat Haydni tšellokontserti on võimalik jälgida Valge Klaari vahendusel ERSO Facebookilehel, tervest kontserdist teeb otseülekande Klassikaraadio.

Algaval hooajal on ERSO keskendunud eelkõige Eesti publikule. Lisaks iganädalastele kontsertidele Estonia kontserdisaalis, samuti Tartus, Pärnus ja Jõhvis korraldab ERSO novembris Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul kogu vabariiki hõlmava kontserdireisi «ERSO muusikute 100 kontserti Eestile». Kohe pärast avakontserti sõidavad maestro Neeme Järvi ja ERSO Soome, et osaleda esmakordselt Sibeliuse festivalil. Kontsert toimub Lahti suurepärase akustikaga Sibeliustalos, Briti päevaleht The Guardian valis 2015. aastal kümne maailma parima kontserdisaali hulka.

Nädal hiljem lendab ERSO kammerkoosseis Londonisse. Läbi aegade on eri riikide esindusorkestrid täitnud maineka rahvusvahelise muusikaajakirja Gramophone auhinnagala muusikalise osa, nüüd on see suur au ERSOl. Novembrikuise nädala «ERSO muusikute 100 kontserti Eestile» lõppakord kõlab 24. novembril Riias, kus ühel kontserdil esinevad nii eraldi kui koos ERSO, Läti Rahvuslik Sümfooniaorkester ja Leedu Riiklik Sümfooniaorkester.

Varasest rohkem toimub ERSO algaval hooajal Eesti heliloojate teoste esmaettekandeid ning esmakordselt toimuvad Eestisse maailma uue muusika päevad, mille sümfooniakontserdil esineb ERSO. Orkestri ette jõuavad mitmed Eesti parimad solistid, sh ERSO tšellorühma kontsertmeister Theodor Sink ja klarnetirühma kontsertmeister Signe Sõmer, samuti kolm Grammy-auhinda võitnud Ameerika tšellist Zuill Bailey, Tšaikovski konkursi 2015. aasta võitja pianist Dmitri Maslejev, pianistidest õed Katia ja Marielle Labèque jt, suur au on esineda koos ooperimaailma staari Pácido Domingoga.

Dirigentidest kõige sagedamini astub orkestri ette maestro Neeme Järvi, oodatud on ERSO endised peadirigendid Arvo Volmer ja Nikolai Aleksejev ning peakülalisdirigent Olari Elts, samuti Kristiina Poska, Mihkel Kütson, Leif Segerstam, Eesti publikule uutest nimedest maailma lavadel tähelepanu pälvinud Jun Märkl, Dmitri Liss ja Giordano Bellincampi. Senisest hoogsamalt alustab ERSO päevaste kontsertidega – algavaks hooajaks on kavandatud kaheksa ühetunnist «Sümfoonilist lõunat».