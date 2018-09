Helsingi südames Lasipalatsi taga saab näha huvitavat vaatepilti. Maapind on hakanud lainetama, siit-sealt kerkivad kivise maapinna seest suured kuplid. Suured katuseaknad vaatavad taeva poole nagu hiigelsuured klaassilmad.

Nende vahel sõidavad rulatajad; teised noored istuvad hiiglaslike kuplite ümber, võtavad suvepäikesest viimast ja ajavad omavahel eri keeltes juttu. On see Helsingis või mõnel teisel planeedil? Võib-olla polegi nii raske uskuda, kuid selle lainetava ulmemaastiku all, maa sees, asub üks Soome vägevamaid kunstimuuseume.