Ilmus tõlkekogu prantsuse novelli kuningannalt

Kogumikust «Aeg elada ja teisi jutte» leiab valiku lühijutte erinevatest kogudest, mis peaksid andma päris hea ülevaate Saumont'i loomingust. Annie Saumont'i lood räägivad enamasti kõige igapäevasematest elusituatsioonidest ja suhtepõimikutest ja tema tegelased on tavalised inimesed, kes jutustavad meile oma loo. Nende hulgas on meeldivaid ja liigutavaid inimesi kui ka neid, kes on elult haavata saanud ja kannavad endaga mõnd sünget saladust. Saumont'i keel on väga mänguline, see sobitub iga kord tegelase omapäraga ja annab talle ainulaadse hääle.