Von Krahli teater on veerand sajandit vana. Mis seisus teater praegu on, kuidas ja kas üldse siit edasi minna saab? Heili Sibrits kutsus vestlusringi Tiina Tauraite, Taavi Eelmaa ja Mart Kolditsa, et sellest aimu saada.

«Ka vaimu kõhus, mitte ainult inimkehas toimuvad peristaltilised protsessid – miski, mis on sees, liigub mööda seedekulglaid. Von Krahl on liikunud peristaltiliselt ehk siis tõmbunud kokku. Võib-olla nimetame ümber, võib-olla kaob see leibel (kaubamärk), võib-olla muutub Krahli teater natuke teistsuguseks,» räägib Taavi Eelmaa. Loe lähemalt, mida ta von Krahli peristaltika all silmas peab.