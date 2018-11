Peeter Jalakas: oluline on see, et NO99 olemas oli

Ma arvan, et NO99 teatri kadumine ei tähenda midagi, tähendab hoopiski see, et ta olemas oli. Nende püüdlused, mida nad alati väga oskuslikult manifesteerisid, on asjad, mis igas kunstivaldkonnas on olulised. Seda, mida miski tähendas, saab alles mingi aeg hiljem hinnata.

Iga lõpp on enneaegne. Meil ei olegi olemas sellist asja, nagu planeeritud lõpp. Nagu inimese puhul – sa võid ju surmaks valmistuda, aga ta alati tuleb enneaegselt. Täpselt samamoodi on see ka mõne kunstilise kollektiiviga. Minu arvates on see iseenesest väga kaunis, et nad ise niisuguse otsuse tegid. Minu teada on see vist ka esimene kord kui üks selline riiklik institutsioon lihtsalt otsustab, et okei, meid ei ole enam vaja. See juba iseenesest on selline paras kunstiprojekt.