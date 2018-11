Marek Tamm: NO99 suutis tabada midagi ajastule sügavalt iseomast

Teater on kaduv ehk mittereprodutseeritav kunst, see tähendab, et iga põlvkond peab endale teatri uuesti avastama, omaenda teatrikogemuse algusest peale uuesti looma. Õnnelik on see põlvkond, kelle teatrikogemust kujundab võimalikult mitmekesine ja professionaalne näitekunst.

Kui NO99 rajati, nentis nii mõnegi vanem sõber või kolleeg, et ta on seda kõike juba näinud, et sedasama tegid juba Tooming ja Hermaküla, et seda on nähtud juba Von Krahlis jne. Mind need jutud kunagi ei veennud, sest mina ei ole saanud osa Vanemuise teatriuuendusest 1960.–1970. aastatel, ma lihtsalt ei käinud siis veel teatris, ja vahetut kogemust ei asenda ükski jutt ega videosalvestus.

Minule oli NO99 just see teater, mis panustas oluliselt mu isiklikku tundekasvatusse, mu teatriharidusse, mu mõttemaailma. Mõistagi mitte ainus, ent siiski väga oluline. NO99st kujunes minu jaoks teater, millega oli huvitav koos mõelda, vahel isegi sellele vastu mõelda, teater, mille läbikukkumisedki olid huvitavamad, kui mõne teise õnnestumised.

NO99 tõi eesti teatrisse uue keele, uue viisi teatrit teha. Seda võib mugavusest nimetada postdramaatiliseks teatriks, ent see silt ei taba asja tuuma. Tuum seisneb selles, et NO99 suutis parimatel hetkedel tabada midagi ajastule sügavalt iseomast, muuta nähtavaks seda, mis enne oli varjul või peidus – näidata teed.