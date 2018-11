Teater NO99 teatas tegevuse lõpetamisest

Järgmisel nädalal annab NO99 oma kodusaalis kolm viimast etendust lavastusega «NO30. Kihnu Jõnn» ja detsembri lõpus külalisetenduse Moskvas lavastusega «NO43. Kõnts». Teatri sulgemisega kaotab töö umbes 30 inimest.

«See on meie loomingulise koosluse ühine otsus, me kirjutame sellele kõik alla, sest oleme jaganud 14 aastat ühesuguseid ideaale − ja täna tõdeme ühiselt, et kunagi seatud ideaalide vääriliselt me edasi töötada ei suuda,» põhjendas trupp oma kirjas.

Täpselt sada lavastust

Mis täpselt teatritegijate motivatsiooni kadumiseni viis, kirjast ei selgu. «Teatrit ei lõpeta mõni meediat pingestav draama. Ei. Teater lõpetab, sest sammhaaval, vähehaaval, järk-järgult on toimunud miski, millele nime anda pole võimalik.»

NO99 statuut nägi ette teatri hingusele minekut siis, kui on valminud 99 lavastust. Ametlike (suur)lavastuste nimekirjas jõudis trupp oma 14 tegutsemisaasta jooksul tagurpidi lugedes arvuni 30. Kuid koos ühekordsete aktsioonidega jäi tegijate endi kinnitusel teatri kontosse täpselt 100 lavastust.

NO99 otsuse taga näib muu hulgas olevat asjaolu, et 1. detsembril pidid teatrist lahkuma kaks selle raudvara: dramaturg Eero Epner ja näitleja Rasmus Kaljujärv. Sellele, et teatri loominguline kollektiiv langetas lõpetamisotsuse väga lühikese aja jooksul, viitab seegi, et viimastel nädalatel oli trupp olnud proovisaalis ametis järgmise lavastuse «Raske on olla jumal» ettevalmistamisega. Lavastus pidanuks esietenduma novembri lõpus, aga jääb nüüd ära.

Kunstilistel põhjustel

Postimees kirjutas maikuus, et NO99t kummitab publikunappus, saali täitumus nende etendustel on langenud 60 protsendini. Toona ütlesid teatri juhid Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, et tegelevad teatritöö ümberkorraldamisega, sest kolmandat aastat järjest kahjum oleks NO99-le juba liig. Muuhulgas koondatakse töötajaid ja lõpetatakse teatri fuajees kohviku pidamine. SA Teater NO99 lõpetas 2017. aasta 85 000 euro suuruse kahjumiga.

NO99 asutaja, eestvedaja ja lavastaja Tiit Ojasoo ütles intervjuus ERRile, et otsus tegevus lõpetada tehti kunstilistest, mitte majanduslikest kaalutlustest lähtudes. «Otsustasime, et selles koosseisus selle ideega, millega me alustasime, enam jätkata ei saa. See on kunstiline otsus, majanduslik seis ei tulnud kordagi isegi kaalumisele,» väitis ta.